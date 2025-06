Capo Assemblea Onu è donna è la quinta

Un momento storico per l'ONU: Annalena Baerbock è stata eletta presidente dell'80esima Assemblea Generale, diventando la quinta donna a ricoprire questa carica. Con 167 voti a suo favore, rappresenta un segnale di cambiamento in un contesto globale che sta finalmente abbracciando la leadership femminile. La sua nomina non solo celebra il potere delle donne in politica, ma invita anche a riflettere sull'importanza della diversità nei ruoli decisionali.

20.20 Il nuovo presidente dell'80esima sessione dell'Assemblea Generale Onu è una donna. E' Annalena Baerbock. Prima di lei, solo quattro donne hanno ricoperto questa carica dell'organismo che riunisce 193 Paesi. L'ex ministro degli Esteri tedesco (dal 2021 al 2025) ha ottenuto 167 voti. Il presidente viene eletto annualmente a rotazione tra i gruppi regionali. Baerbock, 44 anni, si è definita: una "mediatrice onesta, unificatrice, con orecchio e la porta aperta". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L'ex ministra tedesca Baerbock eletta presidente assemblea generale dell'Onu, è la quinta donna

Segnala rainews.it: Si tratta dell'80esima sessione, e inizierà il prossimo settembre. Ha ottenuto il sostegno di 167 Paesi (era richiesta una maggioranza semplice di 88 voti) rispetto ai sette voti ottenuti dalla sua co ...

L’ex ministra tedesca Baerbock è la nuova presidente dell’Assemblea generale dell’Onu

Da msn.com: L'ex ministra degli Esteri tedesca Baerbock è la nuova presidente dell'Assemblea generale dell'Onu: eletta con 167 voti.

Onu, Annalena Baerbock eletta presidente dell’Assemblea Generale

Come scrive msn.com: NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - L'ex ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York è stata elett ...