Capezzone | Il prof che insulta la figlia di Meloni ci prende in giro

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali temi che trovano spazio sui quotidiani nazionali. A tener banco sono le minacce e gli insulti di un professore sui social contro la figlia di Giorgia Meloni. Il docente che non ritira le sue idee ora, come dice Capezzone, ci prende pure in giro e dà tutta la colpa all'intelligenza artificiale. L'ultima arrampicata sugli specchi per chi davvero è rimasto a corto di argomenti. Qui di seguito la rassegna completa di Daniele Capezzone https:t.coNiAwlNr8jr — Daniele Capezzone (@Capezzone) June 2, 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it