Capello svela | Inzaghi lascia l’Inter? Fossi in lui chiamerei Marotta per dirgli una cosa Se arriva un nuovo tecnico invece mi apsetto…

In un periodo di incertezze per molte squadre di Serie A, Fabio Capello non le manda a dire: Inzaghi potrebbe lasciare l'Inter. Con la stagione che volge al termine e nuove sfide all’orizzonte, la questione dei tecnici è più calda che mai. Capello suggerisce a Inzaghi di contattare Marotta. Un cambio in panchina potrebbe essere la chiave per rilanciare le ambizioni nerazzurre. Cosa ne sarà del futuro dell’Inter? La suspense continua!

Fabio Capello non usa giri di parole, ecco cosa ha detto l'ex tecnico sul futuro di Simone Inzaghi con l'Inter, le sue dichiarazioni. Anche Fabio Capello ha commentato il possibile addio di Simone Inzaghi dall' Inter. Sentiamo l'ex tecnico di Milan, Juventus (e non solo) cosa ha detto in alcuni estratti della sua intervista a La Gazzetta dello Sport: COSA FAREBBE CAPELLO NEI PANNI D'INAZGHI – «Chiamerei Marotta: "Ditemi dove devo firmare e andiamo avanti insieme"». NON SOLO L'ARABIA – «E dunque si tratterebbe di una questione economica. Perdi la seconda finale di Champions in tre stagioni e vai in Arabia dove ti ricopriranno d'oro.

