Simone Inzaghi è al centro di una tempesta mediatica che scalpita tra i tifosi interisti. Le sue parole sanno di addio, mentre si affaccia l’ipotesi di un trasferimento all’Al Hilal. Un cambio strategico che potrebbe rivelarsi cruciale in un calcio sempre più dominato dalle logiche economiche. Ma la vera sfida resta il legame con i tifosi: un feeling che va oltre le cifre. Restare o partire? La scelta potrebbe riscrivere la sua storia.

L'ex tecnico e la coda della disastrosa finale di Champions dell'Inter: "Se Simone andasse davvero all'Al Hilal sarebbe una questione economica, ma c'è da valutare anche il feeling coi tifosi: magari non è più lo stesso. Se dovesse restare, però, riparta dalla rabbia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Capello: "Inzaghi, parole che sanno di addio. Nei suoi panni, avrei chiamato Marotta e..."

