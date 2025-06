Capaccio muore sulla strada dissestata | in 3 assolti dall' accusa di omicidio

A Capaccio, la tragedia di un incidente stradale ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle strade italiane. Tre persone sono state assolte dall’accusa di omicidio colposo, ma il vero tema è la responsabilità nella manutenzione delle infrastrutture. Con l’aumento delle segnalazioni di strade dissestate in tutto il paese, è fondamentale chiedersi: quanto valore diamo alla sicurezza dei nostri cittadini? Una riflessione che merita attenzione.

Sono stati assolte, per non aver commesso il fatto, tre persone finite a processo per omicidio colposo. La sentenza è stata emessa dal Tribunale monocratico di Salerno. Stando alle accuse, i tre - nelle vesti rispettivamente di Rup del Comune di Capaccio per i lavori di metanizzazione, titolare.

Capaccio Paestum, muore sulla strada dissestata: tre assoluzioni dall'accusa di omicidio

Come scrive ilmattino.it: Sono stati assolti, per non aver commesso il fatto, Domenico Alfieri, Carmine Greco e Sandro Mondelli, finiti sotto processo per omicidio colposo. La sentenza è stata emessa dal ...

Capaccio, scooter nella buca dei lavori del metano: nessun colpevole per la morte di Luigi Ricco

Riporta msn.com: Nessun colpevole per la morte del 31enne Luigi Ricco, avvenuta il 10 marzo 2016, a seguito di una rovinosa caduta con lo scooter in un buca sull’asfalto causata dai lavori per la ...

