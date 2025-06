Caos Serie B il Brescia attende la calendarizzazione dell’udienza

Il Brescia si trova al centro di un caos che potrebbe rivoluzionare la Serie B. Mentre attendono la calendarizzazione dell'udienza, la squadra di Massimo Cellino si sente truffata e pronta a lottare per i propri diritti. Ma non è solo una questione legale: il loro destino potrebbe influenzare la lotta per la retrocessione, un tema caldo in questo campionato avvincente. Riuscirà il Brescia a risollevarsi? Restate con noi!

Tempo di lettura: 2 minuti di Gigi Caliulo Allo stato attuale non si conosce finanche la data del dibattimento dinanzi alla Corte Federale d'Appello: il Brescia e Massimo Cellino si dichiarano truffati e vittime di un raggiro ma – allo stato – sono anzitutto l'ago della bilancia della zona retrocessione. Con una sorprendente – ed inattesa, in verità – prudenza la Lega di B continua a mantenere la consegna del silenzio su tutta la vicenda, consapevole che qualsiasi dichiarazione ufficiale a bocce non ancora ferme potrebbe rappresentare la forza necessaria a far partire la battaglia legale sul piano inclinato dei ricorsi alla giustizia ordinaria.

