Cantiere senza regole sul lungolago |  Mal costume e zero controllo

malagestione dei cantieri, emerge un problema ben più ampio: la mancanza di rispetto delle regole. Nel weekend, il lungolago si è trasformato in un territorio di conquista, con viali e panchine occupati senza alcun controllo. Questa situazione non solo mette a rischio la sicurezza di tutti, ma evidenzia un trend preoccupante: il disinteresse verso l'integrità degli spazi pubblici. È ora di chiedere maggiore attenzione e responsabilità!

Nel weekend in molti si sono liberamente impossessati dei viali e delle panchine in pieno cantiere. C'è un tema di evidente messa in sicurezza di un'area di lavori pubblici dove l'incolumità delle persone come quella dei lavoratori è sempre ad alto rischio.