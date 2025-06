Canottaggio l’Italia torna da Plovdiv con 5 medaglie nella prima uscita internazionale del nuovo quadriennio

L'Italia del canottaggio si tinge di medaglie: cinque all'Europeo di Plovdiv, un segnale potente per il nuovo quadriennio. Gli argenti nei due senza e i bronzi negli otto e nel singolo PR1 maschile testimoniano la crescita costante del nostro sport. Con il prossimo appuntamento in Coppa del Mondo a Varese, l'attenzione si fa palpabile. Sarà la prova del fuoco per gli azzurri e una nuova occasione per brillare!

L'Italia ha chiuso con 5 medaglie gli Europei senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio: a Plovdiv, in Bulgaria, sono arrivati gli argenti dei due senza senior ed i bronzi degli otto e del singolo PR1 maschile. Ora il mirino dell'Italia si sposta sulla prima tappa di Coppa del Mondo, che verrà ospitata a Varese. Antonio Colamonici, il nuovo direttore tecnico dell'Italia, traccia il bilancio della competizione al sito federale: " A gennaio abbiamo iniziato bene il nostro percorso. Ragazze e ragazzi, alcuni dei quali fermi da molto tempo e altri che avevano messo in discussione la possibilità di continuare l'attività, si sono subito sentiti in sintonia con il nuovo sistema di allenamento.

Leggi anche Canottaggio, gli equipaggi dell’Italia per gli Europei: tante novità a Plovdiv - L'Italia si prepara a brillare agli Europei di canottaggio 2025 a Plovdiv, Bulgaria, con un gruppo rinnovato di 11 equipaggi, inclusi atleti nel paracanottaggio.

