Canottaggio il dt Colamonici | Un buon inizio Lavoriamo per stupire ai Giochi 2028

Il direttore tecnico Colamonici guarda già avanti: il futuro del canottaggio italiano si scrive con l'obiettivo di stupire ai Giochi Olimpici del 2028. Dopo un Europeo che ha visto otto barche in finale, il focus si sposta sulla crescita degli atleti, non solo sulle medaglie. Un segnale di entusiasmo e determinazione, in un contesto sportivo che chiede sempre più prestazioni d’eccellenza! Il viaggio è appena iniziato.

Il dt fa il bilancio dopo gli Europei: "Positivo non tanto per le medaglie ma perché gli atleti si sono espressi al top. Abbiamo portato 8 barche in finale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Canottaggio, il dt Colamonici: "Un buon inizio. Lavoriamo per stupire ai Giochi 2028"

