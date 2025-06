Cannara in finale playoff | battuta la Sestese ai rigori

Il Cannara conquista la finale playoff, battendo la Sestese ai rigori con un entusiasmante 3-1! Un trionfo che non solo esalta le capacità della squadra, ma rappresenta anche un segnale forte per il calcio locale: la determinazione e il lavoro di squadra pagano sempre. Questo successo si inserisce in un trend positivo per le squadre emergenti, pronte a sfidare le big. Ora, occhi puntati alla finale!

CANNARA 3 SESTESE 1 (D.C.R.) CANNARA: Stefanelli, Subbicini, Ricci, Schvindt (46’st Della Vedova), Bertaina En., Roselli, Ferrario (29’st Luparini), Montero, Bertaina El., Camilletti, Vitaloni (32’st Cardoni). A disp.: Liotti, Lupi, Maselli, Facchini, Zaccheo, Baglioni. All.: Ortolani. SESTESE: Giuntini, Pisaniello, Cucinotta, Matteo L., Biondi, Cirillo, Dianda (32’st Pisaneschi), Safina (32’st Sarp Papa), Berti (1’pts Manganiello) Ciotola (10’st Casati), Ermini (7’pts Piccini). A disp.: Tognoni, Piccini, Robi, Fiorentino, Gori. All.: Polloni. ARBITRO: Cisternini di Seregno MARCATORI: 4’ pt Ermini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cannara in finale playoff: battuta la Sestese ai rigori

Ne parlano su altre fonti

Cannara in finale playoff: battuta la Sestese ai rigori; Sestese sfida Cannara per la semifinale playoff: obiettivo serie D; Finale playoff: Esseti Terni perde Gara 2 con Bastia, ora la sfida è in parità. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sestese sfida Cannara per la semifinale playoff: obiettivo serie D

Segnala msn.com: La Sestese cerca l'impresa contro il Cannara per ribaltare l'1-0 dell'andata e puntare alla finale playoff per la serie D.

Cannara supera Narnese 2-1 e vola ai playoff nazionali di Eccellenza

Secondo msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Ellera supera Angelana 2-1 e avanza ai playoff di Cannara

Secondo lanazione.it: Al Migaghelli gli applausi sono tutti per l’Ellera che batte 2-1 l’Angelana facendo ... 2-1 che proietta l’Ellera alla semifinale playoff di Cannara. L’Angelana sfiderà la Narnese.