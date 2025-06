Cani sequestrati a Trecastelli adottate le prime 15 femminucce

Sabato scorso, l'allevamento "It Show Kennel" di Trecastelli ha vissuto un momento di rinascita: 15 adorabili femminucce hanno trovato una nuova casa! Questo evento segna un passo importante nella lotta contro il maltrattamento animale, un tema sempre più presente nella nostra società. Scegliere di adottare non è solo un gesto d'amore, ma anche un modo per contribuire a un cambiamento positivo: ogni cagnolina ha una storia da raccontare!

ANCONA - È stato un giorno pieno di gioia all'allevamento sequestrato di Trecastelli 'It show Kennel'. Dopo l'annuncio su AnconaToday sabato sono state dare in adozione 15 cagnoline femmine, tutte appartenenti al gruppo recentemente sbloccato dal servizio veterinario e dall'Istituto.

Leggi anche Cani sequestrati a Trecastelli, adesso si possono adottare. Tanti pelosetti cercano casa - I cuori di Trecastelli si aprono per dare una nuova vita a tanti amici a quattro zampe! Barbie, Onda e gli altri pelosetti salvati cercano famiglie pronte ad amarli.

