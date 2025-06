Campobasso auto in fiamme sulla statale | 35enne di Termoli muore carbonizzato

Una notte di tragedia ha colpito la statale 16 a Montenero di Bisaccia, dove un giovane di 35 anni, residente a Termoli, ha perso la vita in un drammatico incidente. L’auto è stata avvolta dalle fiamme, un ricordo tristemente legato a un trend crescente di sinistri mortali sulle strade italiane. Ogni giorno, migliaia di vite sono messe a rischio da distrazione e velocità : è tempo di riflettere su cosa possiamo fare per migliorare la sicurezza stradale

Tragedia nella notte sulla Statale 16 in territorio di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. Un giovane di 35 anni residente a Termoli ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto al chilometro 125+600 della statale Adriatica poco dopo l’una e trenta della notte. Per cause in corso di accertamento, l’auto sulla quale viaggiava è uscita di strada, finendo contro un muretto di contenimento. Dopo l’impatto, il veicolo ha preso fuoco e per l’automobilista non c’è stato nulla da fare: il corpo è stato ritrovato carbonizzato all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso e del distaccamento di Termoli, i carabinieri per i rilievi e i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Campobasso, auto in fiamme sulla statale: 35enne di Termoli muore carbonizzato

