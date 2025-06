Campioni in sfida | l’eredità torna il 2 giugno con i migliori concorrenti

L’Eredità riaccende il piccolo schermo il 2 giugno con il suo attesissimo Torneo dei Campioni! In questa ultima settimana, i migliori concorrenti si sfideranno per conquistare la gloria finale. Un evento che non è solo una competizione, ma celebra il talento e la conoscenza, in un momento in cui sempre più persone cercano intrattenimento di qualità. Chi avrà la meglio? Non perdere l'opportunità di scoprirlo!

La conclusione dell'edizione 2024-2025 de L'Eredità si avvicina, con l'ultima settimana di programmazione televisiva che si apre lunedì 2 giugno. In questa fase finale, il programma propone il tradizionale Torneo dei campioni, un evento speciale che vede protagonisti i concorrenti più meritevoli e apprezzati dell'intera stagione. La conduzione rimane affidata a Marco Liorni, che guida le sfide quotidiane con professionalità e competenza. regolamento e modalità del torneo dei campioni. durata e orari delle puntate. Il Torneo dei campioni si svolge da lunedì 2 a sabato 7 giugno, con appuntamenti trasmessi alle ore 18:45 su Rai 1.

