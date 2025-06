Campionato Provinciale di Pesca 2025 | Successo al Navigabile di Migliarino

Un grande successo per il Campionato Provinciale di Pesca 2025, che ha portato al Navigabile di Migliarino una giornata di sfide avvincenti! Con un pescato medio vicino ai 5 kg per concorrente, l'evento si inserisce nel contesto di un crescente interesse per la pesca sportiva, sempre più amata dagli italiani. Lucio Mazzini, con i suoi 14,670 kg, si è laureato vincitore, ma la vera vittoria è stata la gioia di tutti i partecipanti!

È stato il Navigabile a Migliarino ad ospitare la gara di apertura del Campionato Provinciale Individuale di 1 Serie 2025. Buona la resa del campo di gara che ha visto il pescato medio attestarsi molto vicino ai 5 kg. per concorrente. Sono risultati vincitori dei rispettivi settori di gara Lucio Mazzini che con 14,670 kg. di pescato ha ottenuto il maggior peso di giornata, Pietro Mare con 12,450 kg. della Canne Estensi Colmic, Tiziano Pellegatti con 13,250 kg. Raffaele Izzo con 11,070 kg. Fabrizio Menegatti con 9,330 kg della PS FE Casumaresi Tubertini. Il Comitato Regionale della FIPSAS ha reso ufficiale il programma relativo all'attività giovanile suddivisa in tre categorie, Under 10, Under 13 e Under 15, le prove saranno sei così ripartite.

