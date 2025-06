Campionati nazionali universitari | Cavalieri Union brillano nel rugby seven

I Campionati Nazionali Universitari di Ancona hanno messo in luce il talento dei Cavalieri Union nel rugby seven, un sport che sta guadagnando sempre più popolarità in Italia. Sotto la guida esperta di un coach di spicco, la delegazione ha dimostrato grinta e determinazione, lasciando il segno in un contesto competitivo avvincente. Questo successo non solo esalta l’impegno degli atleti universitari, ma testimonia anche il crescente interesse per il rugby in ambito accademico. Chi saranno i pross

Pochi giorni fa, Ancona ha ospitato i Campionati nazionali universitari con migliaia di atleti impegnati in numerose discipline sportive. E tra i partecipanti, per quanto riguarda il " rugby seven ", c’era anche una nutrita delegazione dei Cavalieri Union, a seguito di un accordo di collaborazione stretto con il Cus Firenze. Ad allenare la rappresentativa di giocatori "universitari", composta dai "tuttineri" Diego Bencini, Matteo Carafa, Davide Castellana, Francesco Esercitato, Matteo Fondi, Niccolò Goggioli, Cosimo Messeri, Niccolò Pagliai, Cosimo Pinzani, Giorgio Righini e Matteo Rullo, c’era Lorenzo Calamai, tecnico della "cadetta" dei Cavalieri che ha conquistato agevolmente la salvezza nello scorso campionato di Serie B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Campionati nazionali universitari: Cavalieri Union brillano nel rugby seven

Leggi anche Campionati nazionali karate agonisti Fesik, 4 medaglie per la Sakura Sciacca - L'associazione sportiva Sakura di Sciacca si è distinta ai campionati nazionali Karate Agonisti Fesik, svoltisi a Salsomaggiore Terme, conquistando ben quattro medaglie.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Campionati nazionali universitari: Cavalieri Union brillano nel rugby seven. 🔗Ne parlano su altre fonti

Campionati nazionali universitari: Cavalieri Union brillano nel rugby seven

Segnala sport.quotidiano.net: I Cavalieri Union, in collaborazione con il Cus Firenze, si distinguono nel rugby seven ai Campionati nazionali universitari.

Campionati Nazionali Universitari 2025, attesi domani i verdetti degli sport di squadra

Secondo anconatoday.it: Arrivati all'epilogo i tornei di calcio a 5, calcio a 11 e pallavolo. Anche il tennis alla stretta finale, nell'attesa di oltre 1000 atlete ed atleti per judo, lotta, karate e atletica leggera del fin ...

CUS Pisa conquista l'argento ai Campionati Nazionali Universitari 2025

Lo riporta msn.com: La squadra maschile di pallavolo del CUS Pisa ottiene un argento storico ad Ancona, sfiorando l'oro contro il CUS Mo.Re.