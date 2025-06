Campionati Europei | Oro per il Precision Skate Bologna Argento al Sincro Roller Calderara

Un successo che brilla! Ai Campionati Europei di Saragozza, l'Italia conquista un oro con il Precision Skate Bologna e un argento con il sincro roller di Calderara. Questo trionfo evidenzia non solo il talento dei nostri atleti, ma anche un trend crescente verso le discipline artistiche del pattinaggio, sempre più apprezzate. Dietro ogni pirouette c'è passione e dedizione: scopri come il pattinaggio stia conquistando il cuore degli italiani!

Un oro e un argento. I campionati europei per i Gruppi Spettacolo e Sincronizzato, a Saragozza, in Spagna, regalano tante soddisfazioni all’Italia e in particolare alle Due Torri. Per il secondo anno consecutivo il Precision Skate Bologna del presidente Rinaldo Buratta si laurea campione d’Europa con la formazione junior che si lascia alle spalle Monza e il Team Israeliano. L’argento, a livello senior, viene conquistato dal Sincro Roller Calderara. Il Precision Skate, che mette insieme una serie di realtà delle Due Torri (e non solo) schierava Rachele Aprili, Anna Barbieri, Sara Basili, Emily Beghelli, Federica Campochiaro, Diana Cantoni, Martina Crisari, Asia Donini, Virginie Muna Epoupa Mengou, Giulia Fabbri, Martina Farinelli, Rachele Ferri, Elisa Fonsati, Anna Mazzocco, Giorgia Paolini, Elena Poggi, Asia Preziuso, Sofia Riccio, Elena Teodori, Arianna Zanetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Campionati Europei: Oro per il Precision Skate Bologna, Argento al Sincro Roller Calderara

Elisa Marini del Cus Macerata debutta con l'Italia ai Campionati Europei di marcia

