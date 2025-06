Cameri il paese con oltre 20 panchine opere d' arte | dove vederle

Cameri si trasforma in una galleria a cielo aperto con le sue oltre 20 panchine artistiche. Un vero e proprio viaggio tra colori e creatività, dove ogni panchina racconta una storia unica. Questo trend di riqualificazione urbana con opere d’arte accessibili a tutti sta prendendo piede in tutta Italia, rendendo le città più vivibili e attraenti. Non perdere l’occasione di scoprire queste meraviglie!

Cameri, il paese con le panchine colorate e dipinte come vere opere d'arte. Proprio così, passeggiando per le vie del paese è possibile addentrarsi in un vero e proprio tour alla scoperta di panchine che diverse associazioni hanno scelto di donare alla comunità con un look completamente nuovo.

