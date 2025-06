Cambio in panchina per la Lazio l’annuncio ufficiale è arrivato

Un cambio di panchina che scuote il mondo del calcio: la Lazio dice addio a Marco Baroni dopo una sola stagione. Il settimo posto in campionato ha lasciato i biancocelesti fuori dalle competizioni europee, sollevando interrogativi su strategie e ambizioni. Questo avvicendamento si inserisce in un trend più ampio di instabilità nelle squadre di vertice, dove le aspettative crescono ma i risultati latitano. Quale sarà il futuro della Lazio? La risposta è nei prossimi mesi!

La Lazio ha deciso di cambiare allenatore dopo soltanto una stagione: Marco Baroni non è più l’allenatore dei biancocelesti Marco Baroni non è più l’allenatore della Lazio. Dopo soltanto una stagione, il tecnico lascia il club biancocelesti. Decisivo il settimo posto in campionato, che ha praticamente mandato fuori la Lazio dalle Coppe Europee per la prossima stagione. A Claudio Lotito e al ds Fabiani non è andato giù il percorso della squadra, soprattutto nella seconda parte di stagione. La Lazio è uscita fuori da tutte le competizioni e non è riuscita a conquistare né la qualificazione in Champions, né quella in Europa League. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Cambio in panchina per la Lazio, l’annuncio ufficiale è arrivato

Leggi anche Balzarini ci crede e asserisce: «Faccio fatica a pensare che la Juve non abbia già deciso per quel cambio di panchina». Le parole che fanno sognare i tifosi - Gianni Balzarini si mostra convinto: la Juventus ha già deciso, e Antonio Conte potrebbe tornare sulla panchina bianconera.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Allenatori Serie A 2025-2026, il punto e le ultime news sulle panchine; Valzer delle panchine in Serie A, per Roma e Lazio in arrivo Gasperini e Sarri; La Lazio chiede scusa ai tifosi dopo il mancato accesso all'Europa: Le responsabilità sono di società, allenatore e squadra; Lazio, Baroni verso l’addio: Lotito dà il via al casting. I primi nomi in lista per la panchina. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Lazio, via Baroni: Fabiani annuncia l'arrivo di Sarri "Ha firmato". L'accordo e le richieste

Riporta msn.com: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio: ritorno in biancoceleste per il Comandante, che ha guidato i capitolini per quasi tre stagioni, tra il 2021 e il.

La Lazio riabbraccia Sarri: firma imminente dopo il vertice decisivo

Secondo informazione.it: Maurizio Sarri , che aveva lasciato la panchina biancoceleste nel marzo 2024 con una clamorosa dimissione , è ormai a un passo dal ritorno alla Lazio . Dopo giorni di trattative serrate, l’accordo – d ...

Calcio, Sarri è il nuovo allenatore della Lazio

rainews.it scrive: Dopo averlo annunciato su twitter con un emoji, la Lazio sul proprio sito mette il sigillo ufficiale al cambio in panchina: "La S.S. Lazio annuncia che Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della ...