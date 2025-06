Cambiaso Milan Allegri e Tare piombano sul big della Juventus! È il primo nome dei rossoneri se parte Theo Hernandez | tutti i dettagli

Il mercato è in fermento e il Milan non si fa trovare impreparato! Con Theo Hernandez pronto a partire verso l'Al-Hilal, il club rossonero punta su Andrea Cambiaso, giovane talento della Juventus, per rinforzare la fascia. Un'operazione che segna un cambiamento epocale: le squadre si contendono i big come mai prima d’ora. Chi sarà il prossimo protagonista di questa dinamicità? Il futuro del calcio italiano è tutto da scrivere!

Cambiaso Milan, Allegri e Tare piombano sul big bianconero! Le ultime novità sul futuro dell’esterno della Juventus. Cosa filtra. Con Theo Hernandez in direzione Al-Hilal, il Milan pensa già al sostituto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il primo nome sulla lista della società rossonera è quello di Andrea Cambiaso. Nonostante l’operazione che sarebbe onerosa, il big bianconero è la prima scelta di Allegri. Cambiaso piacerebbe molto anche al nuovo ds Tare. L’idea della società c’è, tutto dipende dal futuro di Theo. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso Milan, Allegri e Tare piombano sul big della Juventus! È il primo nome dei rossoneri se parte Theo Hernandez: tutti i dettagli

Leggi anche Calciomercato Milan, piacciono Cambiaso e Udogie - Il Milan si prepara a un possibile ribaltone in difesa: con Theo Hernandez in uscita, i rossoneri puntano su Cambiaso e Udogie.

Su questo argomento da altre fonti

Andrea Cambiaso è il sogno di Max Allegri per la fascia sinistra del Milan; Milan, da Udogie a Gila e Cambiaso: tutti i nomi sul taccuino di Tare per la difesa; Anche Comuzzo e Luiz Felipe sulla lista di Tare per la difesa del Milan; Il primo obiettivo di Tare resta Ricci. Il Toro lo valuta non meno di 30 milioni. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il Milan vuole Cambiaso: scambio con un altro big

Lo riporta spaziomilan.it: Andrea Cambiaso è un nome parecchio chiacchierato sul calciomercato: il terzino è entrato nel mirino del Milan, occhio allo scambio ...

Calciomercato Milan, Allegri in pressing: spunta...

Riporta milannews24.com: Calciomercato Milan, clamorosa suggestione per la prossima estate: possibile scambio tra Theo Hernandez e Cambiaso? Secondo quanto riportato da calciomercato.it, uno scambio clamoroso tra Juventus e e ...

Il Milan guarda alla Juventus per il sostituto di Theo Hernandez

Segnala msn.com: Il Milan si sta già mobilitando per trovare il sostituto di Theo. Il Milan si prepara a salutare uno dei suoi giocatori simbolo: Theo Hernandez è ormai destinato a lasciare i rossoneri in questa sessi ...