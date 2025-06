Calvo dopo l’inizio ufficiale della sua avventura all’Aston Villa | È un grande onore per me Negli ultimi anni tutti abbiamo visto queste due cose

Francesco Calvo inizia una nuova avventura all'Aston Villa, lasciando un segno indelebile nella Juventus. Questo passaggio non è solo una sfida personale, ma il riflesso di un trend crescente: l'internazionalizzazione dei talenti italiani nel calcio anglosassone. La sua esperienza nella gestione e le sue visioni innovative promettono di portare freschezza al club. Riuscirà Calvo a ripetere il successo anche oltre Manica? La curiosità è alta!

Calvo ha parlato così della sua nuova avventura all'Aston Villa: ecco le parole dell'ex dirigente della Juve. Il vecchio Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventus, Francesco Calvo è diventato ufficialmente il nuovo President of Public Operations dell'Aston Villa. Queste sono le dichiarazioni dell'ex dirigente bianconero ai canali ufficiali del club di Birmingham. LE PAROLE – « È un grande onore per me entrare a far parte di questo Club in un momento così emozionante. Tutti nel mondo del calcio conoscono la storia e il tifo appassionato per l'Aston Villa. Negli ultimi anni, abbiamo visto questo iniziare a essere accompagnato da successi sul campo e progressi fuori dal campo sotto l'ambiziosa proprietà di V Sports.