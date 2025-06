Calvo Aston Villa adesso è ufficiale il suo approdo nel club di Birmingham! Tutti i dettagli nel comunicato dei Villans

Francesco Calvo, ex dirigente della Juventus, fa il suo grande salto all'Aston Villa! Con un ruolo di President of Business Operations, Calvo si prepara a portare la sua esperienza in un club che sta crescendo rapidamente nel panorama calcistico inglese. Questo passaggio non è solo una nuova opportunità per lui, ma segna anche un trend crescente di dirigenti italiani che cercano fortuna oltre Manica. Sarà interessante vedere come porterà innovazione e strategie vincenti in Premier League!

Calvo Aston Villa, adesso è ufficiale il passaggio dell’ex dirigente bianconero nel club di Birmingham: arriva la nota!. Francesco Calvo lascia Juve e approda all’ Aston Villa. L’ormai ex Managing Director Revenue del club bianconero comincia una nuova avventura in terra inglese in qualità di President of Business Operations. Ecco il comunicato ufficiale. CALVO ASTON VILLA NOTA UFFICIALE – « V Sports e l’Aston Villa Football Club (AVFC) sono lieti di annunciare la nomina di Francesco Calvo come nuovo President of Business Operations del Club, incarico che assumerà a partire da luglio 2025. Francesco arriva al Club dalla Juventus, dove ha ricoperto il ruolo di Managing Director Revenue & Institutional Relations. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calvo Aston Villa, adesso è ufficiale il suo approdo nel club di Birmingham! Tutti i dettagli nel comunicato dei Villans

Leggi anche Francesco Calvo dimissionario dalla Juventus: cosa sta succedendo, ipotesi Aston Villa - Francesco Calvo ha rassegnato le dimissioni dalla Juventus, suscitando incredulità nel mondo del calcio.

Su questo argomento da altre fonti

Giuntoli, e adesso? Le due piste estere dopo l'addio alla Juve; Juve, Comolli si dimette e scatena l'effetto domino. Ecco cosa sta succedendo tra i dirigenti...; Milan, Tare cancella Paratici che ora ritorna al passato: c’è di nuovo la Juve?; Juventus, contatto diretto con Massara: la situazione. E si avvicina il ritorno di Tognozzi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Calvo Aston Villa, adesso è ufficiale il suo approdo nel club di Birmingham! Tutti i dettagli nel comunicato dei Villans

Lo riporta juventusnews24.com: Calvo Aston Villa, adesso è ufficiale il passaggio dell’ex dirigente bianconero nel club di Birmingham: arriva la nota! Francesco Calvo lascia Juve e approda all’Aston Villa. L’ormai ex Managing Direc ...

Calvo all’Aston Villa: “Grande onore”. Il comunicato ufficiale e il nuovo ruolo

Da tuttosport.com: Dopo settimane di indiscrezioni, ecco l'ufficialità: Francesco Calvo è il nuovo " Presidente delle Operazioni Commerciali " dell' Aston Villa e lo fa succedendo a Chris Heck. Il dirigente, dopo aver ...

Francesco Calvo è il nuovo Presidente delle Operazioni Commerciali dell'Aston Villa

Segnala tuttojuve.com: Dopo aver annunciato le sue dimissioni dalla Juventus, dove ha ricoperto il ruolo di Managing Director of Revenue and Institutional Relations, ora è arrivata l'ufficialità ...