call for startup offre un supporto alle imprese del futuro

Nel cuore delle storiche Officine Olivetti, un’icona dell'industria italiana, nasce una nuova opportunità: Call for Startup! Un’iniziativa che non solo sostiene le imprese del futuro, ma crea un legame tra passato e innovazione. In un momento in cui l'innovazione è il motore della crescita economica, questo spazio diventa un incubatore di idee. Scopri come il patrimonio industriale può ispirare le startup a scrivere nuove pagine di successo!

NELLE STORICHE OFFICINE Olivetti, per decenni eccellenza dell'industria e della cultura d'impresa italiane, oggi Patrimonio Unesco, passato industriale e futuro dell'innovazione si incontrano. Qui infatti, nel 2022, C.NEXT Ivrea, avamposto canavese del sistema nazionale di poli di innovazione C.NEXT, ha scelto di collocare la propria sede operativa sul territorio. E qui prende forma un nuovo progetto destinato a rilanciare l'innovazione e l'imprenditoria locali: nasce l' incubatore d'impresa di C.NEXT Ivrea, che inaugura ufficialmente la sua attività con il lancio della Call for Startup 2025.

