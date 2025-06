Calisthenics il palermitano Daniele Di Marco si riconferma ai campionati internazionali

Il giovanissimo Daniele Di Marco, 18 anni e originario di Palermo, riscrive la storia del Calisthenics riconfermando il titolo di campione internazionale al Rimini Wellness. La sua grinta non è solo un esempio di dedizione sportiva, ma rappresenta anche un trend in crescita: l'allenamento a corpo libero sta conquistando sempre più giovani italiani. In un'epoca in cui il fitness diventa lifestyle, Daniele è un simbolo di passione e determinazione!

Daniele Di Marco - ragazzo palermitano di 18 anni - si riconferma campione internazionale Calisthenics. Il trionfo è avvenuto ieri - 1 giugno 2025 - al Rimini wellness e arriva dopo il successo dell'anno scorso, quando aveva vinto sia campionato italiano sia il campionato internazionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Calisthenics, il palermitano Daniele Di Marco si riconferma ai campionati internazionali

