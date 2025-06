Calendario scolastico in Emilia-Romagna novità in arrivo | pausa a febbraio e lezioni fino a giugno

L'Emilia-Romagna si prepara a un cambiamento epocale nel calendario scolastico! Con una pausa primaverile a febbraio e lezioni che si protrarranno fino a metà giugno, la regione punta a ripensare l'approccio all’istruzione. Questa novità non solo allevia la pressione sugli studenti, ma stimola un dibattito più ampio sull'importanza di un equilibrio tra studio e benessere. Sarà interessante vedere come questa riforma influenzerà il futuro educativo!

L’Emilia-Romagna si prepara a rivoluzionare il proprio calendario scolastico introducendo un’inedita pausa primaverile a febbraio e prolungando le lezioni fino a metà giugno. A rivelarlo è stata l’assessora regionale all’Istruzione Isabella Conti, durante un incontro pubblico alla Festa dell’Unità di Soliera. L’obiettivo della riforma è ridurre l’impatto della lunga interruzione estiva, che spesso mette in . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Leggi anche Calendario scolastico 2025/26: quando inizia la scuola a settembre. Le date per regione [AGGIORNATO con Toscana] - Scopri quando inizia la scuola a settembre 2025 con il nostro approfondimento sul calendario scolastico 2025/26.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calendario scolastico, la Regione decisa sul modello “spring break”: «Vacanze a febbraio e giugno più lungo»; Calendario scolastico 2025-2026, quando si torna in classe? Quasi tutte le regioni hanno deliberato: manca solo la Basilicata; Manca poco alla fine della scuola: ecco quando chiudono; Referendum 8-9 Giugno 2025: quando chiudono le scuole? Il calendario regione per regione. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Calendario scolastico 2025-2026, quando si torna in classe? Quasi tutte le regioni hanno deliberato: manca solo la Basilicata

Da orizzontescuola.it: Il calendario scolastico 2025/26 prende forma con la pubblicazione delle delibere regionali che stabiliscono le date di avvio del nuovo anno educativo.

Calendario scolastico 2024/25 Emilia Romagna, quando inizia la scuola e tutte le date

Scrive skuola.net: La regione Emilia Romagna ha definito il suo calendario scolastico 2024-2025: gli studenti saranno di nuovo a scuola a partire dal 16 settembre, lundì. E le lezioni proseguiranno fino a venerdì ...

Calendario Scolastico verso la Svolta: una Pausa in Primavera e Vacanze Estive più Brevi

Si legge su msn.com: Lezioni prolungate fino alla fine di giugno in cambio di una pausa primaverile. È la proposta di riforma del calendario scolastico recentemente rilanciata dall’Emilia Romagna per migliorare il benesse ...