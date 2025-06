Calendario Europei ginnastica ritmica 2025 | orari programma tv streaming

Gli Europei di ginnastica ritmica 2025 a Tallin promettono un'esperienza mozzafiato! Dal 4 all'8 giugno, la capitale estone diventerà il palcoscenico delle migliori atlete d'Europa. Questo evento, posticipato rispetto alle edizioni precedenti, è parte di un trend in crescita per la ginnastica a livello internazionale, attirando sempre più fan. Non perderti le emozioni e segui in diretta gli straordinari appuntamenti live in TV e streaming!

Gli Europei 2025 di ginnastica ritmica andranno in scena a Tallin (Estonia) da mercoledì 4 giugno a domenica 8 giugno: la rassegna continentale si disputa sul finire della primavera, posticipata di qualche settimana rispetto alla sua più tradizionale collocazione. Si preannuncia grande spettacolo in terra baltica, pronta a ospitare il primo grande evento internazionale di questa annata post-olimpica dopo che negli ultimi mesi c’è stato spazio soltanto per alcuni appuntamenti di Coppa del Mondo. Si incomincerà con le prove riservate ai gruppi juniores, si passerà poi alle qualificazioni delle individualiste seniores. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Europei ginnastica ritmica 2025: orari, programma, tv, streaming

Leggi anche Calendario Europei canoa slalom 2025 oggi: orari 16 maggio, programma, tv, streaming - Oggi, venerdì 16 maggio, proseguono gli Europei senior 2025 di canoa slalom a Vaires-sur-Marne, in Francia, dove si svolgeranno le gare di qualificazione per le prove individuali.

Cosa riportano altre fonti

Tutto quello che c’è da sapere sugli Europei 2025 di ginnastica artistica a Lipsia; Lipsia - La delegazione italiana arriva in Germania. Ecco dove vedere gli Europei; Tutto quello che c’è da sapere sugli Europei 2025 di ginnastica ritmica a Tallin; Calendario Europei ginnastica ritmica 2025: orari, programma, tv, streaming. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Calendario Europei e Mondiali ginnastica ritmica 2025: orari giorno per giorno, programma, tv

Secondo oasport.it: Di seguito il calendario e il programma dei Mondiali e degli Europei 2025 di ginnastica ritmica. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv sui canali della Rai, in diretta streaming su Rai Play ...

Ginnastica ritmica, le convocate dell’Italia per gli Europei: Sofia Raffaelli per brillare, le Farfalle rilanciano

Da oasport.it: Andrea Facci, Presidente della Federginnastica e Direttore Tecnico ad interim, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2025 di ginnastica ritmica, che ...

Calendario ginnastica ritmica 2025: date e competizioni da non perdere

Secondo milanosportiva.com: Il momento clou della stagione saranno i Mondiali di ginnastica ritmica, in programma dal 20 al 24 agosto a ... sempre protagoniste nelle competizioni internazionali. Europei di Tallinn Altro evento ...