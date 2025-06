Caldo protagonista al Torneo Avvenire | qualificazioni al Club Ambrosiano di Milano

Il caldo torrido ha messo alla prova i giovani talenti del Torneo Avvenire, un evento che non è solo sport, ma un vero e proprio trampolino di lancio per le future stelle del tennis. Con temperature attorno ai 30°, le sfide si intensificano, regalando momenti indimenticabili sui campi di Milano. In un'epoca in cui il clima influisce su ogni aspetto della vita, questi giovani atleti dimostrano che la passione può vincere anche sulle avversità!

È stato ancora una volta il caldo il grande protagonista del secondo giorno di qualificazioni nella 58esima edizione del Torneo Avvenire, torneo internazionale del Tennis Europe Under 14 maschile e femminile Super Category che si disputa al Club Ambrosiano di Milano. E i 30° che hanno accompagnato i protagonisti sui campi in terra battuta di via Feltre sono stati accompagnati dal doppio turno (2° e 3°) che hanno promosso otto ragazzi e altrettante ragazze nel tabellone principale del torneo al via oggi. In campo maschile il numero 1 Mark Pavcic ha prima sconfitto Filippo Cesare Bettoni per 61, 63, poi si è ripetuto sul cinese Yanru Li per 63, 64.

