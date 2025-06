Caldo africano e temporali | meteo Italia inizio giugno tra estremi climatici

Inizio giugno in Italia: un'estate che si annuncia esplosiva! Caldo africano e temporali si sfideranno nei prossimi giorni, rivelando un clima in continua evoluzione. Federico Brescia di iLMeteo.it avverte che questa instabilità atmosferica è diventata una costante degli ultimi anni. Un fenomeno che non solo colpisce il nostro Paese, ma è sintomo di un cambiamento climatico globale sempre più evidente. Preparati a vivere emozioni metereologiche forti!

Caldo africano e temporali: ecco i due ingredienti principali di questo inizio giugno, segnala il meteorologo del sito www.iLMeteo.it Federico Brescia, sottolineando come l'Italia continui a essere in balìa di una configurazione atmosferica "potenzialmente esplosiva, ripetutasi frequentemente negli ultimi anni". "Il Centro-Sud - spiega - inglobato dal caldo africano con punte attese anche oltre i 33°C, in particolare nelle zone interne di Sardegna e Puglia. mentre il Nord leggermente scoperto e soggetto al passaggio di flussi più freschi e instabili con eventi temporaleschi anche di forte intensità non solo su Alpi e Prealpi ma anche sulle alte pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caldo africano e temporali: meteo Italia inizio giugno tra estremi climatici

Leggi anche Meteo pazzo, maltempo e caldo africano: le previsioni - La prossima settimana l'Italia vivrà un clima estremo, con un contrasto netto tra violenti temporali e l'imminente arrivo del caldo africano.

