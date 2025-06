Calciomercato | tutte le news in tempo reale di lunedì 2 giugno

Il calciomercato è ufficialmente entrato nel vivo! Con l'apertura della finestra di transazioni fino al 10 giugno, le squadre italiane sono pronte a rinforzarsi in vista del Mondiale per Club. Da Inter a Juventus, passando per Napoli e Milan, le trattative si intensificano e i rumors si sprecano. Chi avrà la meglio? Non perdere neanche un aggiornamento su questa frenesia che segnerà il futuro del nostro calcio!

Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma e molto altro su rumours e acquisti Inizia il mese di giugno e si comincia a entrare sempre più nel vivo del calciomercato. Ieri si è aperta infatti la prima finestra valida, fino al 10 giugno, per l’acquisto di nuovi calciatori in vista del Mondiale per Club, ma i temi caldi sono tanti. Simone Inzaghi (LaPresse) – calciomercato.it Continua a tenere banco la questione allenatori: con Gasperini a cui manca solo la firma con la Roma, la Juve è ancora a caccia di un eventuale sostituto di Tudor che potrebbe anche restare. E poi l’Inter che deve cautelarsi in caso di addio di Simone Inzaghi, corteggiatissimo dagli arabi ma non solo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calciomercato: tutte le news in tempo reale di lunedì 2 giugno

