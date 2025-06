Calciomercato Sarri ' concede il bis' alla Lazio Lotito | È tornato a casa

Maurizio Sarri è tornato alla Lazio, un segnale forte in un calciomercato che riflette il desiderio di stabilità dopo un periodo di cambiamenti. L’ex Napoli, noto per il suo gioco spettacolare, ha la possibilità di riportare i biancocelesti all'apice del calcio italiano. Interessante notare come le panchine stiano diventando un vero e proprio valzer, con allenatori che tornano nei luoghi che li hanno resi celebri. Riuscirà Sarri a scrivere un nuovo capitolo di successo

Per un ex Napoli che va, un altro arriva. Maurizio Sarri subentra a Marco Baroni sulla panchina della Lazio. Il tecnico nato nella città partenopea torna alla guida dei biancocelesti dopo l'addio maturato un anno e mezzo fa. Ad ufficializzare il ritorno dell'ex 'comandante' è stato proprio il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Calciomercato, Sarri 'concede il bis' alla Lazio. Lotito: "È tornato a casa"

Leggi anche Lazio, la firma di Sarri è già arrivata: Fabiani lo conferma in un video | Calciomercato - La Lazio ha dato il via alla sua nuova era con Maurizio Sarri! La conferma, arrivata da Fabiani in un video sui social, segna un passo importante per un club in cerca di riscatto.

