Calciomercato Roma ecco le prime entrate | il Benfica riscatta Samuel Dahl! Le cifre dell’accordo per il trasferimento del terzino

La Roma muove i primi passi nel calciomercato, mentre il Benfica conferma la sua fiducia in Samuel Dahl, riscattandolo per continuare a costruire una squadra competitiva. In un periodo in cui le squadre stanno puntando su giovani talenti, l'addio di Dahl potrebbe rappresentare una sfida per i giallorossi: chi sarà il prossimo? Segui la nostra analisi sulle strategie del club e scopri come si prepara la Roma a rispondere sul mercato!

Il Benfica ha deciso! Samuel Dahl, terzino sinistro svedese classe 2003, in prestito dalla Roma, resterà in Portogallo anche la prossima stagione. Tutto fatto per il riscatto del giocatore su cui i lusitani puntano particolarmente. Dopo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Roma, ecco le prime entrate: il Benfica riscatta Samuel Dahl! Le cifre dell’accordo per il trasferimento del terzino

Leggi anche Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Il calciomercato della Roma si infuoca con l'interesse del Besiktas per due protagonisti giallorossi: Tammy Abraham e Zeki Celik.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Agenzia delle Entrate: “Circolano falsi pareri, fare attenzione”; Roma, parla Dybala: “Io spero di restare”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Calciomercato Roma News/ Le prime richieste di Gasperini: Gosens, Lucca, Pasalic e Frattesi (31 maggio 2025)

Si legge su ilsussidiario.net: Calciomercato Roma News/ Tra vecchi pupilli e colpi importanti, sta nascendo il nuovo ciclo dei giallorossi di Gian Piero Gasperini (31 maggio 2025) ...

News calciomercato Roma

Lo riporta fantacalcio.it: Seguire l'evoluzione del calciomercato della Roma risulta molto utile anche in ottica Fantacalcio. Sia che si parli di "entrate" o "uscite", nessun Fanta ... evitando di correre in prima persona il ...

Follia Zaniolo dopo Roma-Fiorentina Primavera, i giallorossi: "Ha preso a pugni due ragazzi". Lui smentisce

Si legge su msn.com: Una stagione estremamente complicata, prima con la maglia dell`Atalanta e poi con quella della Fiorentina, che rischia di concludersi nel peggiore dei modi. Con.