Calciomercato Reijnders dal Milan al Manchester City? Ad una condizione

Tijjani Reijnders, dopo un’ottima stagione con il Milan, è pronto a scrivere un nuovo capitolo con il Manchester City. La trattativa si complica: il passaggio è vincolato alla sua partecipazione al Mondiale per Club. Questo non è solo un trasferimento, ma un segnale forte del crescente interesse per i talenti emergenti. Scopriremo presto se il giovane centrocampista riuscirà a brillare anche a livello internazionale!

Tijjani Reijnders dovrebbe passare dal Milan al Manchester City in questo calciomercato estivo: andrà al Mondiale per Club con gli inglesi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Reijnders dal Milan al Manchester City? Ad una condizione

Leggi anche Calciomercato Milan, Reijnders-City: l’esperto conferma. Ma sul prezzo … - Il calciomercato rossonero si infiamma con l'interesse del Manchester City per Tijjani Reijnders. Un esperto ha confermato le voci circolanti, ma ha sollevato dubbi sul prezzo del giocatore.

