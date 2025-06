Calciomercato Napoli | Victor Osimhen vicino all’Al-Hilal trasferimento in Arabia Saudita sempre più probabile

Victor Osimhen, il gioiello del Napoli, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in Arabia Saudita. Il trasferimento all'Al-Hilal sembra imminente, riflettendo un trend crescente di talenti europei attratti dalla Super League saudita. Questo movimento non solo segna una nuova era per il calcio arabo, ma potrebbe anche influenzare il mercato italiano e le strategie di reclutamento dei club. Chi sarà il prossimo a seguirne le orme?

Victor Osimhen è pronto a lasciare il Napoli. Dopo il termine della stagione, l'attaccante nigeriano rientrerà in Italia solo temporaneamente prima di una probabile partenza definitiva. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Osimhen sarebbe ormai a un passo dal trasferimento all' Al-Hilal, club di punta della Saudi Pro League. Osimhen verso l'Al-Hilal: accordo triennale in dirittura d'arrivo. Dalla stampa saudita arrivano conferme: il giornalista Abdullah Al-Hunayan, tramite un post su X (ex Twitter), ha annunciato che l' Al-Hilal ha raggiunto un accordo definitivo con Osimhen per un contratto triennale.

