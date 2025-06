Calciomercato Napoli due nazionali italiani tra i principali obiettivi di mercato?

Il Napoli non si ferma e punta a un mercato stellare! Tra i principali obiettivi ci sono due nazionali italiani, segno che la squadra vuole rinforzare le proprie radici. In un periodo in cui il calcio italiano sta riscoprendo il suo prestigio internazionale, l'arrivo di talenti nostrani potrebbe rappresentare una svolta decisiva per il club. Scopri chi saranno gli acquisti che potrebbero ridisegnare il futuro degli azzurri!

Non solo De Bruyne. Il Napoli è pronto ad un mercato di altissimo livello per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte in vista del ritorno in Champions Sky Sport ha fatto il punto della situazione sulle trattative azzurre. A partire dal belga, per il quale sono già programmate le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Calciomercato Napoli, due nazionali italiani tra i principali obiettivi di mercato?

Leggi anche Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

