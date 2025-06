Calciomercato Napoli colpo di scena dall’Inghilterra | c’entra Garnacho

Il calciomercato del Napoli si accende con un colpo di scena dall’Inghilterra: il talentuoso Garnacho nel mirino degli azzurri! Con la conferma di Antonio Conte, De Laurentiis è pronto a investire per rafforzare la squadra. Questo non è solo un acquisto, ma un segnale chiaro delle ambizioni napoletane nel panorama calcistico europeo. La voglia di vincere non è mai stata così palpabile! Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!

Per il Napoli, di fatto, sono arrivate dall'Inghilterra delle notizie importanti su Garnacho. Il Napoli è pronto a fare grandi investimenti nella prossima sessione di calciomercato. La conferma di mister Antonio Conte sulla panchina azzurra impone una spesa di un certo tipo. Il patron Aurelio De Laurentiis ha promesso al tecnico salentino grandi acquisti, per scacciare via qualsiasi avances proveniente dalla Juventus, ed ora è il momento di mantenere fede alla parola data. Nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Alejandro Garnacho, vero tormentone di mercato dello scorso gennaio. L'argentino del Manchester United è stato vicino al Napoli, ma le richieste fuori dal mondo dei Red Devils hanno fatto saltare la trattativa.

