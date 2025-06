Calciomercato Milan su Thiaw c’è il Bayer Leverkusen Ma non soltanto

Il calciomercato estivo si infiamma con Malick Thiaw nel mirino del Bayer Leverkusen e non solo. Il difensore rossonero, dopo una stagione promettente, potrebbe tornare in Bundesliga, dove il suo talento è molto apprezzato. In un periodo in cui i giovani talenti stanno dominando le trattative, Thiaw potrebbe essere la chiave per rinforzare la difesa di un club ambizioso. Riuscirà il Milan a resistere alle sirene tedesche?

Leggi anche Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Calciomercato Milan, si aspetta il rilancio del City per Reijnders. E c'è il Bayern Monaco su Rafael Leao

Riporta msn.com: Con l’addio di Reijnders al Manchester City – ma solo se gli inglesi rilanceranno a 70 milioni di euro – il Milan dovrà mettersi alla caccia di una mezzala ...

Calciomercato Milan, Thiaw tra i sacrificati? Ultime

Scrive milannews24.com: Calciomercato Milan, tra i possibili sacrificati in casa rossonera c’è anche Malick Thiaw: per una cifra intorno ai 20 milioni di euro può partire Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il cal ...

Calciomercato Milan, club aperto a più cessioni

milannews24.com scrive: Calciomercato Milan, club aperto a più cessioni: da Tomori a Thiaw e non solo! Le ultime. Segui gli aggiornamenti di mercato Tra big a rischio per super offerte (Reijnders), contratti in bilico (Maign ...