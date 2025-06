Calciomercato Milan Rabiot al posto di Reijnders? Situazione e retroscena

Il calciomercato del Milan si infiamma con un possibile scambio che potrebbe stravolgere le sorti della stagione. Tijjani Reijnders, corteggiato dal Manchester City, potrebbe lasciare il club rossonero, mentre Massimiliano Allegri punta su Adrien Rabiot come sostituto ideale. La ricerca di un centrocampista in grado di garantire qualità e dinamismo è sempre più accesa. Riuscirà il Milan a chiudere il colpo? Le prossime settimane saranno decisive!

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, verso il Manchester City: Massimiliano Allegri vorrebbe il 'suo' Adrien Rabiot per sostituirlo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Rabiot al posto di Reijnders? Situazione e retroscena

Leggi anche Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rabiot con Allegri al Milan? L'ex Juventus apre: Se chiama lo ascolto e punge i bianconeri; Rabiot: Io al Milan? Sento spesso Allegri. Juve, Giuntoli per tenermi non ha fatto abbastanza; Milan, senti Rabiot: “Allegri? ‘Mio papà’! Se mi chiama …”; Il centrocampista francese: “Bel rapporto con Allegri. E se mi chiama…”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Rabiot Milan, l’ex Juve non chiude le porte: «Se Allegri dovesse chiamarmi…». L’annuncio del centrocampista francese

Segnala juventusnews24.com: Rabiot Milan, l’ex Juve non chiude le porte ad un eventuale trasferimento in rossonero se Allegri chiamasse. L’annuncio del centrocampista francese Intervenuto alla Gazzetta dello Sport Adrien Rabiot ...

Milan, senti Rabiot: «Allegri un padre per me, se mi chiama sono sempre pronto»

Da calcionews24.com: Le parole di Rabiot a la Gazzetta dello Sport: il francese ha parlato di Massimiliano Allegri, suo ex tecnico alla Juve, possibile ritorno in Serie A? Adrien Rabiot si candida per il Milan? Il centroc ...

Calciomercato Milan: Reijnders accordo trovato con il City. Rabiot potrebbe essere il sostituto

Segnala sportpaper.it: Il Milan ha messo sul mercato il centrocampista Reijnders Milan e Manchester City sembra che abbiano trovato l'intesa per definire il passaggio del forte centrocampista olandese in Premier League. La ...