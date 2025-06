Calciomercato Milan per il post-Theo si punta a Cambiaso

Il Milan ha individuato il profilo ideale per rimpiazzare Theo Hernandez: Andrea Cambiaso della Juventus è il nome in cima alla lista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, per il post-Theo si punta a Cambiaso

Leggi anche Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Su questo argomento da altre fonti

Calciomercato Milan, Udogie il post Theo? L’agente: “Sfido chiunque a …”; Milan, Theo Hernandez resta? Il post che fa sperare i tifosi: Rialziamoci e riportiamo il club dove merita; Mercato Milan, due nomi per il post-Theo: De Cuyper e Firpo; Calciomercato Milan, Theo Hernandez può lasciare i rossoneri. 🔗Ne parlano su altre fonti

Milan, Theo Hernandez vicino all’Al-Hilal per 35 mln: idea Cambiaso per sostituirlo

Da sport.sky.it: Il laterale francese è vicino all’Al-Hilal: il Milan ha un accordo di massima con il club arabo, che in questi giorni sta trattando anche per portare Simone Inzaghi in panchina. La base di accordo è d ...

Calciomercato Milan, la strada per il futuro di Theo Hernandez sembra ormai tracciata: quello che filtra è questo

milannews24.com scrive: Calciomercato Milan, la strada per il futuro di Theo Hernandez sembra ormai tracciata: quello che filtra è questo. Le ultimissime sui rossoneri Il calciomercato Milan ha ancora da risolvere la grana f ...

Theo sospeso tra Milan e mercato: cosa vuole davvero il terzino francese

Si legge su msn.com: Theo sospeso tra Milan e mercato. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione svelando le ambizioni del terzino francese. In casa Milan, il futuro di Theo Hernández resta un tema di gra ...