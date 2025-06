Calciomercato Milan Moretto | Rabiot non è considerato Si cerca …

Il calciomercato del Milan si infiamma: Matteo Moretto svela che il club rossonero sta valutando diverse opzioni, ma Rabiot non sembra essere tra queste. In un mercato in continua evoluzione, la ricerca di un centrocampista di qualità è più che mai cruciale per affrontare la nuova stagione. Chi sarà il prossimo colpo del Diavolo? Rimanere aggiornati è fondamentale per non perdersi le sorprese!

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha parlato su 'YouTube' anche delle mosse del Milan: i rossoneri sono davvero sulle tracce di Rabiot?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto: “Rabiot non è considerato. Si cerca …”

