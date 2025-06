Calciomercato Milan Leao nel mirino del Bayern | il parere di Allegri

Rafael Leao è nel mirino del Bayern Monaco: un colpo che potrebbe stravolgere il calciomercato estivo! Con l'attenzione su di lui, Allegri esprime il suo parere, lasciando in sospeso i tifosi rossoneri. La richiesta di top player aumenta, mentre il Milan deve difendere le sue stelle. Riuscirà il Diavolo a resistere alle sirene bavare? Scopri cosa ci riserva questo mercato infuocato!

Rafael Leao, attaccante del Milan, piace molto al Bayern Monaco per questo calciomercato estivo. Il tecnico ci starebbe a perderlo?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Leao nel mirino del Bayern: il parere di Allegri

Leggi anche Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Milan, per Leao sirene estere: Rafa nel mirino del Bayern

Da gazzetta.it: Il portoghese è ritenuto centrale agli occhi di Tare e Allegri per la ripartenza rossonera e per ora non sono arrivate offerte, ma i bavaresi lo hanno inserito nella lista dei rinforzi prioritari ...

Leao shock: addio Milan ma resta in Serie A

Scrive calciomercato.it: Rafa Leao riflette sul suo futuro anche con l'arrivo di Allegri al Milan: il colloquio del suo entourage col ds ha del clamoroso ...

