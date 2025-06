Calciomercato Milan clamorosa indiscrezione | si sogna Modric! Il ds Tare lavoro al colpo a parametro zero

Il Milan sta tessendo sogni di gloria con un clamoroso colpo di mercato: Luka Modric, in scadenza, potrebbe vestire la maglia rossonera! Il DS Igli Tare è pronto a sferrare il grande affondo per rinforzare il centrocampo. Un acquisto del genere non solo darebbe nuova linfa ai rossoneri, ma segnerebbe anche un giro di boa nel calciomercato, dove i parametri zero stanno prendendo sempre più piede. Chiudere in bellezza è l’obiettivo!

Il Milan sogna in grande! Nonostante l'esclusione da tutte le coppe europee al termine della stagione 2024-2025, il DS Igli Tare è pronto a lavorare ad un colpo da novanta per rafforzare il centrocampo, e non solo, dei rossoneri.

