Calciomercato Milan | Allegri pesca in Serie A che colpaccio per la difesa

Il Milan, sotto la guida di Massimiliano Allegri, è pronto a scommettere sul mercato per rinforzare la difesa. Un colpo mirato in Serie A potrebbe non solo consolidare la retroguardia, ma anche segnare un cambio di rotta per la squadra. In un campionato in cui le squadre si rafforzano sempre di più, riuscire a strappare un talento locale sarebbe un segnale forte: il diavolo è tornato! Non perdere i prossimi sviluppi.

Calciomercato Milan, Allegri ha già comunicato il nome su cui affondare per rinforzare la rosa: vuole il difensore di Serie A. Il Milan è ripartito con Massimiliano Allegri e sta lavorando per una vera e propria ricostruzione. Il tecnico ha così iniziato a dialogare con la società per mettere a segno i colpi di mercato più giusti in vista della prossima stagione. Occhio perciò al difensore che lui stesso ha richiesto espressamente: si affonda nel club di Serie A. (LaPresse) – Tvplay.it Il club rossonero deve annullare necessariamente tutto quello che è accaduto nella stagione da poco conclusa e deve ricominciare. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Calciomercato Milan: Allegri pesca in Serie A, che colpaccio per la difesa

