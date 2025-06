Calciomercato Milan acquisti cessioni rumors e trattative | LIVE News

Il calciomercato estivo 2025 è ufficialmente aperto e il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia! Con obiettivi ambiziosi e la voglia di tornare ai vertici del calcio, i rossoneri puntano su acquisti strategici per rinforzare la rosa. Riusciranno a sorprenderti con colpi inaspettati? Segui ogni aggiornamento per scoprire come il mercato influenzerà le sorti della stagione!

Leggi anche Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

