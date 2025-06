calciomercato – l originale on tour su sky e now al via il viaggio estivo del mercato

Torna su Sky ein streaming su NOW uno degli appuntamenti più attesi dell’estate di Sky Sport. Da questa sera, lunedì 2 giugno è tempo di Calciomercato – L’Originale, il programma condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna,che racconterà le trattative del mercato estivo da alcune delle più iconiche località estive itali. 🔗 Leggi su Digital-news.it

