Calciomercato Juventus spunta il Marsiglia! De Zerbi sulle tracce di un bianconero | cosa può succedere in estate Ultimissime

Il calciomercato è in pieno fermento e la Juventus si trova al centro di voci intriganti! Il Marsiglia di De Zerbi ha messo nel mirino il difensore Renato Veiga, attualmente in prestito dal Chelsea. Con l'estate all'orizzonte, le strategia di mercato potrebbero riservare sorprese per i bianconeri. La domanda sorge spontanea: sarà un addio o una nuova opportunità per Veiga? Rimanete sintonizzati per scoprire come si evolve questa saga!

Calciomercato Juventus, spunta il Marsiglia! I dettagli sul futuro del difensore in prestito dal Chelsea Renato Veiga. Che cosa filtra. Anche l'OM di De Zerbi sulle tracce di Renato Veiga. Come riferito da Le Parisien, il Marsiglia avrebbe già effettuato dei sondaggi con il Chelsea per informarsi sulla situazione del difensore portoghese. L'interesse dei francesi è concreto, in attesa della decisione tra Blues e Juventus sul prestito del difensore. Il calciomercato Juventus, come noto, punta al suo prolungamento del prestito almeno per il Mondiale per Club. Staremo a vedere.

