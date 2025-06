Calciomercato Juventus e se il tanto agognato attaccante arrivasse di nuovo dal PSG? Luis Enrique non lo inquadra nel suo progetto Lo scenario

La Juventus potrebbe riaccogliere un pezzo di PSG nella sua rosa! Con Luis Enrique che sembra non puntare su Gonçalo Ramos, l'attaccante portoghese potrebbe rivelarsi l'asso nella manica per i bianconeri. In un calciomercato sempre più ricco di sorprese, la Juve mira a rinforzare il suo attacco e tornare a competere ai vertici. Sarà l'inizio di una nuova era? Restate sintonizzati!

Calciomercato Juventus, non solo Kolo Muani: dal PSG potrebbe arrivare un altro attaccante ormai fuori dal radar di Luis Enrique. Ci potrebbe essere un po’ di PSG campione d’Europa nella Juventus che verrà. Stando a quanto esternato sulle colonne de L’Équipe, i parigini potrebbero sacrificare sull’altare dei cedibili Goncalo Ramos. Il giocatore non sembra rientrare nei piani tecnici e tattici di Luis Enrique, che è pronto a fare a meno del lusitano. Sull’attaccante, ai margini del club francese, piomberebbero i bianconeri, che sono alla ricerca di un attaccante. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, e se il tanto agognato attaccante arrivasse di nuovo dal PSG? Luis Enrique non lo inquadra nel suo progetto. Lo scenario

Leggi anche Calciomercato Juventus, “sgarbo” all’Inter? La società bianconera si inserisce prepotentemente su un obiettivo nerazzurro. Tutti i dettagli di questo possibile duello! - Il calciomercato sta dando vita a un acceso duello tra Juventus e Inter, con i bianconeri che si fanno avanti su un obiettivo nerazzurro.

