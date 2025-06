Calciomercato Juventus comincia la partita per definire la situazione di un prestito | i bianconeri ragionano su opportunità! Gli scenari

Il calciomercato della Juventus si infiamma: i bianconeri sono in corsa per definire il futuro di Randal Kolo Muani. Con l’arrivo della settimana cruciale, la dirigenza sta valutando opportunità strategiche per trattenere il talentuoso attaccante. Questo è un momento chiave non solo per la Juve, ma per capire come il club intende costruire la sua rosa in vista delle sfide future. L'asse tra Torino e Parigi potrebbe riservare sorprese!

Calciomercato Juventus, inizia la settimana della verità: i bianconeri ragionano su due scenari per trattenere quel prestito. In casa Juventus i prossimi potrebbero essere giorni decisivi per chiarire il futuro di Randal Kolo Muani, sbarcato a gennaio con la formula del prestito secco dal PSG. Siamo entrati nella settimana della verità, come scrive Tuttosport. I bianconeri avranno presto nuovi contatti con i parigini: la Juve vorrebbe un prestito senza obblighi di riscatto, il PSG di contro vuole garanzie sull’acquisto a titolo definitivo. In mezzo un possibile compromesso: un nuovo prestito ponte fino al termine del Mondiale per poi riparlarne a luglio con più calma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, comincia la “partita” per definire la situazione di un prestito: i bianconeri ragionano su opportunità! Gli scenari

Leggi anche Calciomercato Juventus, “sgarbo” all’Inter? La società bianconera si inserisce prepotentemente su un obiettivo nerazzurro. Tutti i dettagli di questo possibile duello! - Il calciomercato sta dando vita a un acceso duello tra Juventus e Inter, con i bianconeri che si fanno avanti su un obiettivo nerazzurro.

Se ne parla anche su altri siti

Juventus, il mercato LIVE: inizia la finestra per il Mondiale per Club, ufficiale l'arrivo di Comolli; Si è appena dimesso: tutto pronto per lo sbarco alla Juve; LA JUVE IN GOL -addio giuntoli, ACCUEILLIR COMOLLI.; Serie A, dall’incognita Conte fino a Juve e Milan: è iniziato il toto-allenatori. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Calciomercato: tutte le news in tempo reale di domenica 1 giugno

Scrive calciomercato.it: Le ultime notizie di calciomercato e gli aggiornamenti sui movimenti delle principali squadre di Serie A e non solo ...

Calciomercato Juventus, che le danze abbiano inizio! Svelate le prime mosse di Comolli

Secondo jmania.it: Calciomercato Juventus, che le danze abbiano inizio! Svelate le prime mosse di Comolli (LaPresse) – JMania.it ...

Calciomercato Juventus, tutto in 90 minuti: senza Champions League due big a rischio cessione

jmania.it scrive: Calciomercato Juventus, tutto in 90 minuti: senza Champions League due big a rischio cessione. Le ultimissime notizie sulla squadra bianconera Calciomercato Juventus, tutto in 90 minuti: senza ...