Calciomercato Juventus a volte ritornano! La società pesca dalla lista degli obiettivi passati e si mette in pole per quell’attaccante Come stanno le cose

La Juventus torna a puntare su un vecchio sogno: Domenico Berardi. L’attaccante del Sassuolo è di nuovo nel mirino dei bianconeri, in pole rispetto ad altri club. Questo potrebbe segnare un cambiamento strategico nel calciomercato, dove il ritorno ai grandi nomi del passato è un trend sempre più evidente. I tifosi sono pronti a sognare, ma la domanda è: Berardi sarà finalmente il tassello mancante per riportare la Juve al vertice?

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono in pole per acquisire le prestazioni di quello storico obiettivo: Madama in vantaggio su altre tre club. A volte ritornano. Domenico Berardi è un obiettivo concreto per la Juventus in questa sessione di calciomercato. La telenovela infinita, che vede il capitano del Sassuolo in orbita bianconera da più di dieci anni, viene rinfocolata dal Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano romano, i bianconeri sarebbero in pole position per prendere il 31enne esterno d’attacco calabrese. Madama avrebbe acquisito un’importante vantaggio su Atalanta, Inter e Napoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, a volte ritornano! La società pesca dalla lista degli obiettivi passati e si mette in pole per quell’attaccante. Come stanno le cose

Leggi anche Calciomercato Juventus, “sgarbo” all’Inter? La società bianconera si inserisce prepotentemente su un obiettivo nerazzurro. Tutti i dettagli di questo possibile duello! - Il calciomercato sta dando vita a un acceso duello tra Juventus e Inter, con i bianconeri che si fanno avanti su un obiettivo nerazzurro.

Se ne parla anche su altri siti

Conte a De Laurentiis ha smentito di avere un accordo con la Juventus (Repubblica); Come può giocare il Milan con Allegri; De Rossi o Farioli per la Fiorentina dopo Palladino, ma c'è anche Tudor!; Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno in bianconero: lo vuole Conte. 🔗Cosa riportano altre fonti

Juventus sempre all'anno zero, dal caos parte la sfida di Comolli e Chiellini: le due anime e la serie di 'no' pesanti

Segnala msn.com: Una situazione di caos come quella a cui stiamo assistendo alla Juventus in queste ore e in questi giorni è qualcosa di inedito, che a memoria non ricordiamo, almeno.

Deschamps lancia la bomba: “Ritorno alla Juventus? Tutto possibile”/ “Sbagliai ad andarmene, ora…”

Lo riporta ilsussidiario.net: Didier Deschamps può tornare alla Juventus? Il CT della Francia non ha scartato l'ipotesi, ma ha comunque parlato di post-Mondiale 2026.

Calciomercato Juventus, che le danze abbiano inizio! Svelate le prime mosse di Comolli

Scrive jmania.it: Calciomercato Juventus, che le danze abbiano inizio! Svelate le prime mosse di Comolli (LaPresse) – JMania.it ...