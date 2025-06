Calciomercato Juve Comolli proietta i bianconeri verso il futuro | arriva quel giocatore di prospettiva dal Bruges! Già stabilito il suo percorso in bianconero | tutti i dettagli

Il calciomercato della Juventus si tinge di gioventù! Con l'arrivo di un talentuoso giocatore dal Bruges, il ds Comolli punta a ringiovanire la squadra e a costruire un futuro vincente. Questa strategia non è solo un colpo di mercato, ma un segnale chiaro: i bianconeri scommettono sui giovani per tornare protagonisti in Serie A. Non perdere l'occasione di scoprire chi sarà il nuovo gioiello di Torino!

Calciomercato Juve, Comolli ringiovanisce i bianconeri: quel colpo in entrata è prossimo ad arrivare a Torino! Arriva dal Bruges. Non solo colpi per rinforzare l’organico della prima squadra, il calciomercato Juve è alla ricerca di giovani talenti con cui completare le rose delle formazioni under. In tal senso è da leggere il fortissimo interesse per Makiobo. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese i bianconeri hanno già messo a segno il colpo: il difensore centrale classe 2007 arriverà dal Club Brugge e andrà a rinforzare l’unger 20 con proiezione già sulla Juventus Next Gen. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Comolli proietta i bianconeri verso il futuro: arriva quel giocatore di prospettiva dal Bruges! Già stabilito il suo percorso in bianconero: tutti i dettagli

