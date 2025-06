Calciomercato Inter | ufficiale l’arrivo di Luis Henrique dal Marsiglia è il secondo colpo dopo Sucic

L'Inter non si ferma nemmeno dopo la delusione in finale di Champions League. Con l'arrivo ufficiale di Luis Henrique dal Marsiglia, i nerazzurri dimostrano di puntare forte sul futuro. Questo giovane talento brasiliano, già protagonista a soli 24 anni, rappresenta il secondo colpo dopo Sucic. La strategia di rinnovamento della squadra milanese è chiara: investire su giovani promesse per tornare a brillare in Europa. E il futuro nerazzurro sembra promettente!

Dopo la sconfitta nella finale di Champions League contro il PSG, l’ Inter guarda al futuro e piazza un nuovo colpo di mercato. Nella giornata di oggi, lunedì 2 giugno 2025, è sbarcato a Milano il giovane esterno brasiliano Luis Henrique, pronto a diventare un nuovo giocatore nerazzurro. Il classe 2001, atterrato nel pomeriggio all’aeroporto di Milano Malpensa, arriva dall’ Olympique Marsiglia dopo una stagione brillante: 9 gol e 10 assist in 35 presenze tra Ligue 1 e coppe. Ora seguirà il consueto iter con visite mediche e firma del contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi quattro anni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Calciomercato Inter: ufficiale l’arrivo di Luis Henrique dal Marsiglia, è il secondo colpo dopo Sucic

Leggi anche Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Approfondimenti da altre fonti

Inter a fine ciclo, chi arriva: Sucic e Luis Henrique non bastano, avanza la candidatura di Højlund; Donnarumma all’Inter: arriva l’annuncio prima della finale; Inter, è fatta per Luis Henrique: affare da 25 milioni per l'attaccante esterno del Marsiglia, contratto di 5 anni; Calciomercato Inter | Ci siamo! Annuncio ufficiale di Marotta. 🔗Ne parlano su altre fonti

Inter, Luis Henrique è arrivato a Milano: le news

sport.sky.it scrive: Luis Henrique, 23enne esterno d'attacco del Marsiglia, è arrivato a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto con il club nerazzurro. Arriva per 23 milioni di euro più 2 di bonus, legati ...

Luis Henrique all'Inter, il centrocampista brasiliano sbarca a Milano: l'acquisto, le visite mediche e le prime parole

Come scrive msn.com: L'Inter prova a ripartire. La formazione nerazzurra, reduce dalla batosta in finale di Champions League, deve mettere insieme i cocci della sconfitta e riorganizzare le idee in vista del ...

Inter, ecco Luis Henrique: è arrivato a Milano

Come scrive msn.com: La fumata bianca è di qualche giorno fa, quando era stato trovato l'accordo con il Marsiglia, oggi è il giorno dell'arrivo a Milano: l'Inter abbraccia Luis Henrique, esterno destro prelevato dall'Olyp ...