Calciomercato Inter tesoretto da 60 milioni per i nerazzurri ma con le cessioni cambia tutto | tre giocatori in uscita

L'Inter si prepara a un'estate di fuoco sul calciomercato, con un tesoretto di 60 milioni di euro da investire. Tuttavia, il futuro dei nerazzurri potrebbe dipendere dalle cessioni di tre giocatori chiave. Dopo la finale di Champions persa contro il PSG, i cambiamenti sono inevitabili. Sarà interessante vedere come il club milanese ristrutturerà la squadra: nuove strategie o addii dolorosi? L'ora dei bilanci è arrivata!

Calciomercato Inter, sarà presumibilmente un'estate rovente sotto il punto di vista delle cessioni: principalmente tre i giocatori in uscita. Quella che attende l' Inter, sarà sicuramente un'estate di cambiamenti. Dopo il roboante 5-0 incassato in finale di Champions League contro il PSG, i nerazzurri dovranno necessariamente cambiare faccia, investendo su giocatori più giovani. Per questo motivo, Oaktree ha messo a disposizione di Marotta e Ausilio un tesoretto da 60 milioni di euro, anche se la cifra lieviterà in caso di cessioni. Sono moltissimi, infatti, i giocatori in uscita, non solo i più anziani.

